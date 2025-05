1 Ucraina. Mosca lancia 107 droni e 3 missili: colpiti obiettivi nelle regioni di Zaporizhia, Donetsk, Kharkiv, Vinnytsia e Sumy

Nella notte del 31 maggio, le forze russe hanno lanciato 107 droni Shahed di fabbricazione iraniana e tre missili balistici teleguidati Kh-59/69 durante un attacco su larga scala

Lo scrive l’aeronautica militare ucraina citata da Ukrinform. Dalle 19:30 di ieri alle 08.30 locali di stamattina, la Russia ha utilizzato 114 fra missili e droni contro l’Ucraina in quello che Kiev definisce un attacco su larga scala, tra cui 107 droni d’attacco Shahed e di altro tipo, due missili s-300 lanciati dalla regione russa di Kursk e tre kh-59/69 dalla regione di Belgorod. Dei 69 droni intercettati, 42 sono stati abbattuti dal fuoco della contraerea e 30 bloccati e neutralizzati dalle contromisure elettroniche. Gli obiettivi scrive Ukrinform, erano le regioni di Zaporizhia, Donetsk, Kharkiv, Vinnytsia e Sumy. Si registrano impatti in 13 località.

Le truppe russe hanno utilizzatodroni tipo “Geran” con una testata più potente colpendo le strutture militari industriali e i magazzini delle Forze armate ucraine a Kharkov. In totale, durante la notte si sono verificate almeno una dozzina di esplosioni. Colpiti i quartieri Kievsky e Shevchenkovsky della città.

Raid anche nella regione di Sumy. Una serie di esplosioni si sono verificate a Shostka, dove un incendio ha danneggiato un impianto industriale adibito alla produzione di equipaggiamenti delle forze armate ucraine. Le autorità ucraine sostengono che le truppe russe hanno bombardato villaggi nelle zone di confine della regione di Sumy, dove le autorità locali, sul loro canale Telegram, hanno annunciato l’evacuazione forzata di altri 11 insediamenti. Il capo dell’amministrazione statale regionale di Sumy, Oleg Grigorov, ha firmato un’ordinanza sull’evacuazione obbligatoria dei residenti di altri 11 insediamenti nella regione di Sumy, raccomandando ai cittadini di non ritardare l’evacuazione e di andarsene il prima possibile.

Nella pubblicazione sono elencate tutte le aree popolate della regione soggette a evacuazione. Tra queste ci sono Gorobovka nel distretto di Rechkovsky, così come Shtanovka, Voronovka e Yanchenko nel distretto di Belopolsky. L’elenco comprende anche Nikolaevka, Kapitanovka, Krovnoye, Rudnovka, Spasskoye (distretto di Nikolaevskij) e Tsymbalovka, Shkuratovka (distretto di Vorozhbyansky).

Kiev a causa dei massicci attacchi russi e all’avanzata delle truppe russe nel profondo del territorio della regione di Sumy, ha deciso di ampliare significativamente la zona di evacuazione obbligatoria dei residenti.

Nella zona del Donbass ancora controllata da Kiev ci sono stati diversi bombardamenti russi, in particolare sui punti di schieramento ucraini nel distretto di Pokrovsky e nella zona di Kramatorsk. Le forze armate russe hnno tagliato le rotte di rifornimento dell’esercito ucraino in diverse direzioni nel Donetsk. Lo riferito a Ria Novosti il capo dell’autoproclamata repubblica, Denis Pušilin. “Stiamo interrompendo la loro logistica. E in alcune zone è il primo passo per liberare gli insediamenti” ha spiegato.

L’obiettivo dei russi è Krasnoarmeysk (Pokrovsk per gli ucraini), nel Donbass, 66 chilometri a nord-ovest di Donetsk. “Questo è il più importante snodo dei trasporti”, ha sottolineato Pušilin: “Prenderla sotto il loro controllo consentirebbe alle truppe russe di raggiungere effettivamente i confini occidentali del Donetsk e continuare l’offensiva su Zaporizhzhia”.

Il ministero della Difesa russo ha annunciato che le forze armate russe hanno assunto il controllo del villaggio di Vodolahy, nella regione di Sumy, e di Novopil, nella repubblica popolare di Donetsk. “A seguito di azioni decisive, unità del Gruppo Settentrionale hanno liberato l’insediamento di Vodolahy nella regione di Sumy”, si legge nel comunicato. Reparti del Gruppo Orientale, a loro volta, “hanno liberato il villaggio di Novopil, nella Repubblica Popolare di Donetsk” ha aggiunto la nota del ministero della Difesa.

A Zaporizhia i russi hanno colpito un complesso di officine dello stabilimento automobilistico, dov è scoppiato un grande incendio in una delle strutture situate nella parte centrale della città. I rappresentanti locali segnalano un attacco a una “struttura industriale”. Dai video pubblicati dai residenti locali, sembra che l’attacco ha colpito l’infrastruttura dello stabilimento automobilistico di Zaporizhia.

Secondo gli ultimi dati, lo stabilimento automobilistico di Zaporizhia era stato convertito nella produzione di veicoli blindati leggeri, nonché per la riparazione di equipaggiamenti e armi per le Forze Armate dell’Ucraina. In precedenza era stato riferito che anche fondi europei erano stati investiti nella produzione militare di ZAZ.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

Pubblicità