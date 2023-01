Cina: gli Usa fermino l’invio di armi, pensino ai negoziati

Gli Stati Uniti, che dicono di voler risolvere la crisi ucraina, “dovrebbero smettere di inviare armi e raccogliere i frutti della guerra”. È il commento della portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, secondo cui “è necessario promuovere quanto prima un allentamento della situazione in modo responsabile e creare ambiente e condizioni favorevoli affinché le parti interessate possano negoziare pacificamente”. Mao, nel briefing quotidiano, ha definito gli Usa “il più grande promotore della crisi in Ucraina” nella convinzione che l’invio di armi faccia aumentare “costantemente la durata e l’intensità del conflitto”.

Cina: non accettiamo ricatti Usa e danni ad aziende

La Cina non accetta “ricatti infondati” e non starà seduta a guardare gli Stati Uniti “danneggiare irragionevolmente i diritti e gli interessi legittimi delle società cinesi”. La portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, in risposta a una domanda sulle accuse di Washington ad alcuni gruppi statali cinesi di sostegno alla Russia nella guerra in Ucraina, ha replicato che “invece di riflettere su ciò che hanno fatto, gli Stati Uniti nutrono sospetti e accuse infondati contro la Cina”.

La scorsa settimana fonti dell’amministrazione americana avevano affermato che alcune aziende cinesi fornivano assistenza di tipo “non letale” alla Russia nella guerra in Ucraina, decidendo in seguito di imporre sanzioni al Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute (più semplicemente nota come Spacety China), con uffici a Pechino e in Lussemburgo, con l’accusa di avere fornito immagini satellitari dell’Ucraina ai mercenari russi del gruppo Wagner.