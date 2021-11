4 Novembre. 75 anni fa nasceva l’UNESCO, Salvagio: “Impegno continuo per Pace e cooperazione”

Il testo costitutivo dell’UNESCO è entrato in vigore esattamente 75 anni fa, il 4 novembre 1946



Il presidente del club per l’UNESCO di Sciacca Lorenzo Salvagio ricorda che oggi si celebra il 75º anniversario della costituzione dell’UNESCO che è l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione la scienza e la cultura.



La Commissione Nazionale Italiana nel rinnovare la memoria di questo importante anniversario afferma che l’ atto costitutivo dell’UNESCO “ ben lungi dal rappresentare un documento statico, si configura come strumento vivente e in costante evoluzione, racchiudendo perfettamente lo spirito dinamico sotteso all’istituzione dell’agenzia e offrendo sempre nuovi spunti di riflessione, di dibattito e di reinterpretazione.

L’ UNESCO – sottolinea la Commissione – nasce in ragione della maturata convinzione, da parte dei leader dei Paesi coinvolti nel Secondo Conflitto Mondiale, che la pace duratura possa essere costruita solo tramite la cooperazione internazionale nel campo dell’istruzione, delle scienze e della cultura.”

Lorenzo Salvagio osserva che proprio le parole Educazione, Scienza e Cultura che formano il nome stesso dell’Organizzazione dell’ONU, “costituiscono un programma e un impegno continuo per la Pace e la cooperazione, non solo per gli Stati e i governi di tutto il mondo ma anche per tutta la società civile e per ogni singolo cittadino “ L’UNESCO ha avuto origine in un periodo di diversi anni durante i quali ci sono stati fondamentali momenti sostanziali e formali ma il testo costitutivo dell’UNESCO è entrato in vigore esattamente 75 anni fa, il 4 novembre 1946. Ecco la ragione per cui la celebrazione si tiene oggi. La Convenzione è stata sottoscritta dall’Italia nel 1947 , mentre nel gennaio del 1948, è avvenuta la definitiva ratifica italiana con le firme del presidente della Repubblica dell’epoca, Enrico De Nicola e del ministro degli Esteri, Carlo Sforza.

