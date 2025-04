5 finali di Coppa dei Campioni e Champions con le italiane protagoniste

Non c’è nessun torneo come la Champions che riesca a monopolizzare il palinsesto dei programmi televisivi e delle scommesse sportive , soltanto il Mondiale può competere a livello di interesse con la coppa dalle orecchie grandi, ma con la differenza che la Coppa del Mondo si gioca ogni quattro anni.

Sin dalle prime edizioni i club italiani sono stati protagonisti in Europa, fino ai magici anni ‘90 e inizio Duemila in cui il Milan ha dominato arrivando a piazzarsi al secondo posto nell’albo d’oro della competizione, proprio dietro al Real Madrid.

L’ultima Champions vinta da un’italiana fino alla stagione 2023/2024 è quella del Biscione nel 2010, proprio il Biscione ha sfiorato l’impresa anche nel 2023 perdendo la finale contro il City e che non sia proprio l’Inter a vincere la prossima Champions: dettagli che solo il Dio del Pallone conosce.

Real Madrid – Fiorentina del 1957

Stiamo parlando della seconda edizione della Coppa dei Campioni d’Europa e già la prima squadra italiana arrivava in finale: la Fiorentina. Purtroppo la Viola capitò male, perché i Blancos erano più che decisi a vincere il loro secondo titolo consecutivo, allargando il filotto negli anni successivi fino a 5 Coppe dei Campioni.

La Fiorentina perse 2 – 0 al Santiago Bernabeu con Di Stefano e Gento che firmarono l’impresa davanti ai loro supporter.

Juventus – Ajax del 1996

Esisteva un tempo in cui la Champions non era un’ossessione per i Bianconeri e la Vecchia Signora riusciva a dominare l’Europa senza problemi, anche se questo match si protrasse fino ai rigori. Allo Stadio Olimpico di Roma, la Juve nel 1996 vinceva la sua seconda e ultima Champions, prima di fissare il record di 7 finali perse.

Milan – Juventus 2003

Eccola, una delle sette finali perse dalla Juve, sicuramente la meno spettacolare, perché in questa unica finale tutta italiana di Champions, il match terminò 0 – 0 e si protrasse fino ai rigori, dove a spuntarla fu il Diavolo.

Mentre il Milan vinceva la sua sesta Champions, la prima di Carlo Ancelotti (che oggi ne ha vinte 5), la Juventus perdeva la sua sesta finale e sulla panchina c’era proprio Lippi, autore della vittoria del 1996.

Milan – Liverpool del 2005

Questo match disputato nella splendida cornice di Istanbul è ricordato come uno dei più assurdi e spettacolari, probabilmente la finale più bella della Champions.

Maldini segna il gol più veloce in una finale UEFA dopo 52 secondi e il primo tempo si chiude sul 3 – 0 per il Milan. Ma il calcio si sa, che a volte è strano e beffardo.

Nella ripresa bastano sei minuti di follia suicida del Diavolo per dare l’occasione al Liverpool di pareggiarla, a questo punto non bastano i supplementari ma saranno i rigori a decretare l’unica sconfitta di Carlo Ancelotti in una finale di Champions. Il Diavolo si vendicherà due anni dopo vincendo proprio contro i Reds la sua settima e ultima Champions.

Inter – Bayern Monaco del 2010

Chiudiamo con l’ultima Champions League vinta da un club italiano, l’Inter, che con Mourinho nel 2010 diventa anche l’unico club di Serie A a vincere il Triplete.

Questa è l’Inter dei miracoli, capace di spazzare via il Barcellona in semifinale con un match di ritorno davvero tosto, dove i Nerazzurri in dieci persone riuscirono a mantenere il risultato sull’1 – 0 per i Blaugrana, che non bastava a ribaltare il 3 – 1 dell’andata in favore del Biscione.

La doppietta di uno straordinario Diego Milito contro il Bayern Monaco condusse i Nerazzurri sul tetto d’Europa, mentre Mourinho annunciava la sua prossima stagione al Real Madrid per abbassare la pressione mediatica nei confronti dei suoi calciatori: un genio della comunicazione, un genio della tattica scaramantica. Pubblicità Pubblicità