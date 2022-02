Messina. Si schianta sul guardrail: muore lo chef Terranova. Aveva cucinato per il Festival di Sanremo

Muore in un incidente lo chef Alessio Terranova, che la settimana scorsa aveva cucinato per il Festival di Sanremo

È accaduto nella notte sul ponte di Oliveri della Strada Statale 113, nei pressi di Falcone, in provincia di Messina. La vittima è Alessio Terranova, 37 anni, apprezzato chef messinese, che la settimana scorsa aveva partecipato e cucinato a “Casa Sanremo” durante il Festival omonimo.

Secondo una prima ricostruzione Alessio Falcone era a bordo di una Bmw e viaggiava in direzione di Palermo insieme ad un uomo di 33 anni, quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto ha cominciato a sbandare, andando a schiantarsi contro il guardrail.

Immediati sono scattati i soccorsi, ma i sanitari delle ambulanze del 118 arrivate sul posto, non hanno potuto fare altro che constare il decesso dello chef, mentre il passeggero è rimasto ferito ed è stato trasferito all’ospedale “Giuseppe Fogliani” di Milazzo. I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri.