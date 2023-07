Sinead O’Connor è morta all’età di 56 anni dopo anni di battaglie per la salute mentale. Lascia tre figli

Irlanda in lutto per la morte di Sinead O’Connor, cantante diventata famosa in tutto il mondo nel 1990 grazie alla sua cover di ‘Nothing Compares 2 U’ di Prince. Ne da notizia l‘Irish Times.

La celebre cantante e musicista, autrice di 10 album durante la sua carriera, è morta dopo lunghi anni di depressione e di pesanti problemi esistenziali e di salute. Lo riferisce l’Irish Times, senza precisare per ora i dettagli del decesso dell’artista di Dublino, figura di culto per tanti fan. O’Connor lascia tre figli, un quarto, Shane, era morto l’anno scorso a 17 anni, ultima tragedia della sua vita.