Sarà l’attore e regista saccense Salvatore Monte il conduttore ufficiale della serata conclusiva del premio teatrale “Ulisse”

La manifestazione è organizzata dalla federazione italiana teatro amatoriale presieduta, in Sicilia, da Antonella Messina; edizione allestita in sinergia con il Comitato Fita Palermo, con l’Associazione Folkloristica Carinese APS e il Comune di Carini.

La X^ edizione del PREMIO ULISSE per il teatro, concorso a carattere regionale inserito nel circuito nazionale del Gran Premio del Teatro Amatoriale, si concluderà domenica 30 luglio al Castello di Carini alle ore 21:00. Ospite della serata sarà l’artista Salvatore Oliveri con i suoi puoi siciliani.

Sul palco, con Monte, anche l’attore Saccense Michele Cirafisi che intratterrà il pubblico con alcuni siparietti comici. Oltre alla conduzione, Salvatore Monte si relazionerà con il pubblico citando aneddoti legati al mondo del teatro. “Ringrazio la federazione italiana del teatro amatoriale – dichiara Monte – che mi ha voluto al suo fianco per questa importante manifestazione che, come ogni anno, dona lustro al teatro ed a tutte le compagnie che si adoperano, nel nostro territorio regionale, per tenere alta la qualità degli allestimenti.

Sul palco – conclude Monte- posso contare sulla presenza ed il supporto di storici amici come Michele Cirafisi e la presidente Antonella Messina che, ovviamente, ringrazio di cuore”.