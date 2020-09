A 29 Palermo-Mazara. Si schianta contro un carro attrezzi e rimane incastrato nelle lamiere: tirato fuori, è illeso

Un rocambolesco incidente si è verificato sulla Palermo-Mazara: auto si schianta contro un carro attrezzi e si ribalta, ma il conducente rimane illeso

È accaduto nella serata di ieri sull’A29 all’altezza di Villagrazia di Carini, a pochi chilometri da Palermo. Secondo una prima ricostruzione C.F., di 40 anni, mentre era alla guida di una Volkswagen Polo, forse a causa di un colpo di sonno, ma la dinamica dell’incidente è al vaglio delle polizia stradale, si è schiantato su un carro attrezzi del soccorso stradale che aveva agganciato un corriere in avaria fermo in corsia d’emergenza,, colpendolo probabilmente nello spigolo posteriore sinistro. Nell’impatto, la pedana in metallo ha squarciato la Polo sulla quale fortunatamente, non c’erano altri passeggeri, che poi si è ribaltata,

A causa del violento scontro, l’uomo è rimasto incastrato nelle lamiere accartocciate dell’auto. I primi ad aiutare l’automobilista soni stati gli agenti della Polstrada, un finanziere libero dal servizio e un medico che era rimasto bloccato fra le auto incolonnate a causa dell’incidente.

Poi sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno tirato fuori il 40enne dalle lamiere consegnandolo ai sanitari del 118, ma l’uomo, rimasto miracolosamente illeso si rifiutato di essere portato in ospedale. Gli agenti di polizia lo hanno sottoposto ad alcol test ma l’accertamento ha dato esito negativo.