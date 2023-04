A Bakhmut si combatte ancora: ma a marzo i russi hanno continuato l’avanzata e ora controllano il 16,68% dell’Ucraina

La guerra in Ucraina è arrivata al giorno 404, con le conferme e smentite da entrambi le parti sulla battaglia per Bakhmut

“La storia si fa qui e ora”, hanno scritto sui canali social della Wagner. I soldati dell’Orchestra – così si fa chiamare la compagnia militare privata di Prigozhin – alle 23:00 ora locale del 02 aprile 2023 hanno issato la bandiera della Russia e la bandiera della “Wagner” sul municipio di Bakhmut. Prigozhin ha aggiunto che sono stati i comandanti delle unità russe che hanno catturato il municipio e l’intero distretto centrale che hanno “portato e posizionato le bandiere”. Infine ha concluso dicendo che “L’avversario – le forze ucraine – rimane nei blocchi occidentali” della città, ha aggiunto.

Dunque al contrario di quanto riportato da certa stampa, il capo della Wagner non ha mai detto di avere preso Bakhmut, ma di controllarne una buona parte. Quindi ad oggi non c’è stato nessun proclama di vittoria russa sulla città del Donetsk.

Ma rivendicazioni a parte, il dato significativo sui combattimenti è quello relativo all’intero mese marzo, durante il quale in un soli 30 giorni le forze di Mosca hanno aumentato l’area di territorio controllata nel Paese di circa 70 chilometri quadrati, un incremento dello 0,01% dalla fine di febbraio. In totale, attualmente l’esercito russo controlla il 16,68% dell’Ucraina.

L’avanzata dell’ultimo mese non è molta, considerando anche le perdite di soldati uccisi e centinaia di missili e droni sparati sulle città e le infrastrutture, ma sufficiente a dimostrare che nonostante l’invio di armi sempre più potenti dall’Occidente, i russi non si fermano. Non si può quindi che dare ragione al segretario generale della Nato Stoltenberg quando afferma che il conflitto sarà ancora molto lungo e che la Russia stia portando avanti una guerra di logoramento.