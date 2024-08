Le autorità ucraine stanno effettuando l’evacuazione forzata da 14 insediamenti situati nel distretto di Krasnoarmeysky, nella parte della regione del Donetsk controllata da Kiev

Lo ha riferito il Ministero della Reintegrazione del paese sul suo canale Telegram. “I bambini con i loro genitori o altri rappresentanti legali saranno evacuati con la forza da alcune zone del Donbass. Questa decisione è stata concordata all’unanimità in una riunione del quartier generale di coordinamento sulle questioni dell’evacuazione obbligatoria della popolazione sotto la legge marziale”, si legge nella nota.

Come chiarito dal dipartimento, l’ordine, annunciato lunedì dal capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk, Vadim Filashkin, nominato da Kiev, vale per le città di Krasnoarmeysk e Rodinskoye, nonché per i villaggi di Ignatovka, Dachenskoye, Zheltoye, Zelenoe, Lysovka, Novopavlovka, Novoukrainka, Pushkino, Rog, Sukhoi Yar, Roza e Chunishino.

Krasnoarmeysk è un centro regionale nel nord-ovest del Donetsk Nel 2022, la popolazione della città era di oltre 61mila persone. Qui si trova un grande snodo dei trasporti, con linee ferroviarie e stradali che collegano Donetsk con la vicina regione ucraina di Dnepropetrovsk. Inoltre, attraverso la città esiste un collegamento ferroviario con le città controllate dalle autorità di Kiev nel nord del Donetsk – Kramatorsk e Slavyansk.

Nella regione di Donetsk le truppe russe stanno avanzando velocemente ed ogni giorno conquistano insediamenti, oggi è caduta nelle mani russe quella di Zhelannoye, ha riferito mercoledì il Ministero della Difesa russo. “Le truppe russe hanno liberato l’insediamento di Zhelannoye nella Repubblica popolare di Donetsk come risultato di operazioni attive”, ha affermato il ministero in una nota.