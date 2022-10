A fuoco nella notte un’abitazione: morti tre fratelli di 12, 14 e 22 anni. Gravi i genitori e altri due figli

Tragedia nella notte, un incendio si è sviluppato in un’abitazione: tre fratelli di 12, 14 e 22 anni sono morti, feriti gravemente i genitori con altri due figli. Ancora sconosciute le cause del rogo

È accaduto poco prima dell’1.30 in un appartamento al quinto piano di una palazzina di via Caduti 16 marzo 1978, nella zona sud di Catanzaro, abitato da una famiglia composta da sette persone, padre venditore ambulante e madre casalinga. Per cause in corso di accertamento l’abitazione è andata a fuoco, le fiamme hanno divorato ogni cosa e purtroppo tre fratelli di 12, 14 e 22 anni sono morti, mentre i genitori con altri due figli: una bambina di 12 anni e un ragazzino di 16 sono rimasti gravemente feriti.

A dare l’allarme sono stati i vicini che hanno visto la casa avvolta dalle fiamme e sul posto sono arrivati vigili del fuoco che si sono prodigati per spegnere l’incendio. Quattro dei sette componenti della famiglia sono stati tratti in salvo, la madre e la bambina, trasferite con ustioni gravi negli ospedali di Bari e Catania e il padre con un altro figlio, che sono stati ricoverati in città. Nulla da fare invece per gli altri tre figli: i loro corpi sono stati ritrovati all’interno dell’abitazione durante le operazioni di spegnimento. Secondo una prima ipotesi potrebbero essere morti a causa delle esalazioni di fumo.

I vigili del fuoco hanno anche evacuato le persone residenti nell’appartamento vicino. Al momento sono in corso indagini per capire l’origine del rogo ma non c’è ancora un’ipotesi precisa.