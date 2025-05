A Istanbul dalle 10 al via i colloqui tra Mosca e Kiev a porte chiuse: non ci saranno né Putin né Trump

I negoziati tra Russia e Ucraina in programma a Istanbul con inizio previsto alle 10 ora locale,. si svolgeranno a porte chiuse. Assenti sia Vladimir Putin che Donald Trump

Lo riporta la Tass citando fonti vicine al dossier, secondo cui l’inizio dei negoziati sull’Ucraina a Istanbul e’ previsto per le 10 ora locale (le 9 in Italia) e si terranno a porte chiuse alla stampa, ha ribadito all’agenzia Tass una fonte ben informata sull’organizzazione dell’incontro.”Con un’alta probabilità, i negoziati inizieranno intorno alle 10 a Dolmabahce”, ha detto la fonte. I negoziati russo-ucraini di oggi si svolgeranno nello stesso luogo di quelli del marzo 2022. “Che sono stati interrotti per colpa dell’Ucraina”, sottolinea la Tass.

Il Cremlino comunica che presidente russo, Vladimir Putin non ci sarà ed ha stabilito come anticipato la composizione della delegazione che rappresenterà Mosca nei colloqui con l’Ucraina a Istanbul, che sarà guidata da Vladimir Medinsky, assistente del presidente russo, e includerà anche il vice ministro degli Esteri Mikhail Galuzin, il capo della direzione principale dello Stato maggiore delle Forze armate russe Igor Kostyukov e il viceministro della Difesa Alexander Fomin. Oltre al presidente russo non ci sarà neanche il ministro degli Esteri Serhey Lavrov.

Dopo la conferma dell’assenza del presidente russo Vladimir Putin anche Donald Trump ha annunciato che non parteciperà ai negoziati di Istanbul. “Domani ho un’agenda completa”, ha detto il numero uno della Casa Bianca, che si trova in visita in Medio Oriente. Per gli Stati Uniti saranno presenti il Segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff.

Per l’ucraina dovrebbe essere presente il presidente Volodymyr Zelensky, accompagnato dal capo dell’ufficio della presidenza ucraina, Andrij Yermak, dal ministro della Difesa, Rustem Umerov, dal consigliere diplomatico, Igor Zhovkva e dal ministro degli Esteri, Andrij Sybiha.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ad Ankara alle 13 ora locale, le 12 in Italia, incontrerà il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che non prevede alcun incontro con le delegazioni russa ed ucraina impegnate negli odierni colloqui ad Ankara, ma riceverà solo Zelensky. Lo ha reso noto l’ufficio della presidenza turca, ma non è chiaro se i due leader avranno una conferenza stampa congiunta.

