Caccia Su-34 russo ha distrutto il centro di comando della 47a brigata delle forze armate ucraine a Glukhov nella regione di Sumy al confine con la regione russa di Kursk dove le forze speciali russe “Achmat Kadyrov” hanno respinto le truppe di Kiev

La scorsa notte, aerei militari russi hanno distrutto il posto di comando della 47a brigata delle forze armate ucraine nella regione di Sumy, insieme al personale di comando e al personale militare, ha riferito il Ministero della Difesa. “Nell’area dell’insediamento di Glukhov, nella regione di Sumy, l’equipaggio di un cacciabombardiere supersonico multifunzionale Su-34 delle forze aerospaziali russe ha colpito un centro di controllo e un magazzino di munizioni della 47a brigata meccanizzata separata delle forze armate ucraine Forze”, ha detto il dipartimento fornendo un filmato dell’attacco.

Per l’attacco sono state utilizzate bombe aeree su moduli universali di pianificazione e correzione. Dopo che la ricognizione ha confermato la distruzione dell’obiettivo identificato, l’equipaggio è tornato all’aeroporto di partenza. La 47a brigata meccanizzata separata è considerata un’unità d’élite delle forze armate ucraine. Ieri sera nella regione di Sumy era in vigore un’allerta aerea. Come riferito dalle autorità locali, gli impianti energetici nella comunità di Glukhiv sono stati attaccati, lasciando parte delle infrastrutture critiche senza elettricità.

Nella regione russa di Kursk, i soldati russi delle forze speciali Akhmat hanno distrutto sistematicamente le unità delle Forze Armate dell’Ucraina nella loro sezione in direzione. Lo ha dichiarato all’agenzia Tass il vice capo del Dipartimento politico militare principale delle Forze Armate russe, il maggiore generale Apty Alaudinov. “La situazione è sotto controllo”, ha detto, “il nemico è già stato fermato in modo specifico sul nostro sito, distrutto sistematicamente, il lavoro è in corso”.

Sempre nella regione di Kursk, nel distretto di Sudzhansky, truppe russe hanno fermato l’avanzata delle forze armate ucraine ha aggiunto il comandante delle forze speciali Akhmat e vice capo della direzione principale politico-militare del Ministero della difesa. Apti Alaudinov, ha spiegato che in questa zona si oppongono al nemico i soldati delle forze speciali Akhmat, l’810a Brigata dei Marines, il 30° Reggimento e la 2a Brigata delle Forze Speciali.

Solo il 19 agosto, durante i combattimenti in direzione di Kursk, Kiev ha perso circa 350 soldati vicino a Kursk. Secondo il rapporto del ministero della difesa russo, durante le ostilità nella direzione di Kursk, il nemico ha perso oltre 4.130 militari, 58 carri armati, 27 veicoli da combattimento di fanteria, 50 veicoli corazzati da trasporto truppe, 299 veicoli corazzati da combattimento