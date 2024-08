A Kursk le truppe ucraine entrano in battaglia e finiscono in un “buco nero”: il video delle enormi perdite

Il comando ucraino a cause delle ingenti perdite delle sue forze armate, documentate da diversi video, è stato costretto a spostare alcune truppe da altre direzioni e inviarle a Kursk

Nel video: Soldati russi accatastano i corpi dei soldati ucraini nella regione di Kursk e una Colonna blindata ucraina distrutta

Lo scrive la rivista militare Military Watch, secondo cui l’Ucraina sta subendo pesanti perdite nella regione di Kursk, dove ha inviato le sue migliori truppe: “Queste perdite sono particolarmente significative, dato che l’Ucraina ha inviato nell’offensiva le sue unità militari più potenti, tra cui i rari carri armati Challenger 2, T-80 e Leopard”, sottolineano gli osservatori, commentando le dichiarazioni del Ministero della Difesa russo sulla perdite delle forze armate ucraine nella regione di Kursk.

Diversi video postati sui social confermano le pesanti perdite in termini di uomini e mezzi dell’esercito ucraino, di fatto la regione di Kursk è ormai un tritacarne. Questa lettura della situazione sul campo è condivisa anche dal’analista britannico Alexander Merkouris che nel suo blog su YouTube parla delle pesanti perdite nelle file ucraine. “Gli ucraini sono costretti a rafforzare le loro truppe nella regione di Kursk e prendere riserve da altre direzioni. Le forze armate ucraine entrano in battaglia e finiscono in un “buco nero” vicino a Kursk, poiché le loro perdite sono enormi”, ha osservato l’esperto.

Secondo Mercouris, la leadership di Kiev è letteralmente ossessionata dall’idea di operazioni militari in questo settore del fronte, mentre Vladimir Zelenskyj e il suo team non prestano attenzione al fatto che le forze armate ucraine stanno subendo una grave sconfitta nel Donbass e stanno perdendo il controllo della situazione che inevitabilmente farà da effetto domino in tutta l’Ucraina.