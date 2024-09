“Oggi c’è stata una rotazione delle forze ucraine che hanno ritirato le unità che hanno subito perdite molto pesanti ed erano praticamente già sconfitte. Al loro posto hanno portato alcune nuove unità rifornite. Beh, penso che a breve sconfiggeremo completamente anche loro”

Lo ha detto il comandante delle forze speciali di Akhmat, il maggiore generale Apty Alaudinov. Le forze armate ucraine dopo le pesanti perdite subite hanno effettuato una rotazione delle loro unità nella regione di Kursk, ha detto alla TASS, Alaudinov, precisando che le unità delle forze speciali di Akhmat avevano distrutto due punti di controllo dei droni, un’auto, un mortaio e un camioncino con un paracadutista.

Inoltre in un video pubblicatosul suo canale Telegram, il comandante ha detto che i soldati russi che erano stati circondati nella regione di Kursk all’inizio dell’incursione ucraina, sono stati liberati. Il comando russo ha anche annunciato che otto agenti dell’intelligence ucraina in ricognizione nella regione di Kursk sono stati uccisi in uno scontro con soldati dell’810esima Brigata Marina della Flotta del Mar Nero a nord-est del villaggio di Kremennoye.

Il generale Apty Alaudinov ha aggiunto: “Se parliamo dei nostri vicini di destra, della zona di Korenevo, beh, e in generale lungo tutta la linea, anche oggi i ragazzi lì sono andati avanti lentamente, spremendo il nemico. Sappiamo che sono stati portati in alcuni siti qui a Sudzha mercenari stranieri”.

Alaudinov ha sottolineato che gli stranieri effettuano, tra l’altro, delle incursioni. Durante l’attacco alla regione di Kursk, essi sono andati avanti insieme agli ucraini, organizzando l’interazione, “perché questa operazione è stata organizzata, preparata dal comitato del quartier generale del blocco NATO”, ha aggiunto Alaudinov. “Non c’è dubbio. Perché sono state coinvolte tutte le risorse: i satelliti, la radio e tutti i mezzi che potevano essere necessari per organizzare questa operazione nella forma più moderna”, ha precisato.