A Milwaukee per Trump è un trionfo e ora gli ex rivali corrono tutti in suo sostegno

Accolto da una standing ovation, Donald Trump con l’orecchio coperto da una benda portata come fosse una medaglia al valore, incassa anche il sostegno di chi durante le primarie gli è stato avversario

La convention repubblicana di Milwaukee, in una serata che ha visto i suoi vecchi rivali, uno dopo l’altro, sostenerlo pubblicamente e giurargli fedeltà è stata una cavalcata trionfale. Nikky Haley: “Sono con te punto e basta!”. Ron DeSantis conclude il suo intervento con “Fight fight fight”.

Il tycoon, come nel primo giorno della convention, al suo arrivo nell’immenso palazzetto dello sport è stato accolto da una standing ovation. Tre giorni dopo essere scampato per miracolo all’attentato che ha messo sotto accusa i sevizi di sicurezza, Trump è andato a sedersi nella sala VIP circondato dai suoi “luogotenenti”, accanto al senatore J.D. Vance, che ha scelto come candidato vicepresidente, da dove ha assistito alla scenografia accuratamente studiata per alternare sulla pedana i personaggi del partito sconfitto alle primarie.

Ad aprire le “danze” è stata l’ultima ad arrendersi, l’ex governatrice della Carolina del Sud, Nikki Haley, che abbandonando le parole di fuoco dette durante la campagna elettorale ha detto: “Donald Trump ha il mio forte sostegno, punto e basta!”. Ma non è stata la sola, anche altri due ex rivali, che avevano cercato di sfidare il suo controllo sul partito, senza molte speranze di riuscirci, hanno annunciato il loro sostegno al tycoon.

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha usato solo tre parole, ma eloquenti: “Fight fight fight”, slogan che è il richiamo alla parola “combattete” pronunciata tre volte da Trump sul palco del comizio in Pennsylvania dopo essere stato ferito in un attentato. L’intervento di DeSantis è stato accompagnato da molti applausi. Anche l’uomo d’affari Vivek Ramaswamy ha elogiato Trump, che ha sorriso alla grande dimostrazione di unità dietro la sua persona.

Gli altri relatori erano americani anonimi, selezionati perché avevano perso una persona cara uccisa da un migrante clandestino o da un’overdose di Fentanyl: accusando direttamente il presidente Joe Biden di essere responsabile di queste morti, hanno auspicato la sua sconfitta a novembre. Tra le migliaia di attivisti accorsi a Milwaukee, l’entusiasmo per il loro leader è alle stelle.

Donald Trump, forte dell’unità del Partito repubblicano e avendo ottenuto due giorni fa anche il pieno sostegno dei delegati, ha annunciato che tornerà a fare campagna elettorale sabato nello stato del Michigan, esattamente una settimana dopo l’attentato. Prima, in calendario c’è il discorso di giovedì nella spettacolare festa di chiusura della convention, durante il quale accetterà la nomina a candidato ufficiale dei repubblicani.