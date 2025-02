A Parigi un’Europa dimezzata si spacca ulteriormente sull’invio di truppe in Ucraina e conferma la sua irrilevanza politica

Il vertice di crisi di Parigi voluto da Macron, è inutile girarci intorno, è stato un fallimento. Il formato più che dimezzato voluto dal presidente francese non ha prodotto nulla ed anzi ha accentuato le divergenze tra i Paesi

Dopo le critiche del vicepresidente americano Vance a Monaco, l’esclusione dalle trattative di pace sull’Ucraina, il presidente Emmanuel Macron ha convocato un vertice ristretto all’Eliseo, che non è piaciuto nemmeno agli invitati, una su tutti la premier italiana Giorgia Meloni, che non ha fatto mistero del suo disaccordo.

Il dialogo avviato fra Donald Trump e Vladimir Putin sull’Ucraina, con l’esplicita esclusione dell’Europa e anche dello stesso presidente Zelenshy, ha mandato nel panico tutti i leader del vecchio continente, che dopo essersi dissanguati elargendo in questi tre anni 135 miliardi di euro a Kiev e sopratutto autodistrutto l’economia dell’intera Europa, è stata messa ai margini come fosse l’ultimo degli Stati africani.

E così i principali leader del Continente hanno pensato di correre ai ripari, si sono incontrati, hanno discusso ed infine come sempre non hanno deciso nulla, non hanno trovato una linea comune, a cominciare dall’ipotetico invio di truppe di pace in Ucraina auspicato Macron, appoggiato su questo tema solo dalla Gran Bretagna di Starmer.

Macron prima dell’inizio dell’incontro ha tentato la carta della disperazione ed ha telefonato a Donald Trump, un’interlocuzione di una ventina di minuti che non portato a nulla. Poi i capi dei governi di Francia, Italia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, Danimarca, Polonia e Olanda, con la presenza dei vertici Ue e della Nato, dopo più di tre ore, hanno partorito dichiarazioni di rito e solo sui principi generali, come condividere le scelte con gli Stati Uniti, l’esigenza di garantire una pace giusta e di proteggere l’Ucraina. Praticamente ciò che dicono da tre anni.

Il primo ad abbandonare la riunione è stato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ribadendo la necessità che Europa e Stati Uniti agiscano “sempre insieme” per la sicurezza di tutti, ma smentendosi immediatamente, mettendo in chiaro che la Germania non manderà soldati sul suolo ucraino. Scholz ha invece insistito su temi vecchi come l’aumento del “finanziamento” dello sforzo europeo per la sicurezza, ma accettando di andare oltre le regole di bilancio di solito invalicabili per la Germania.

Proprio la proposta francese di inviare truppe in Ucraina ha spaccato i presenti, con il cancelliere capofila di quelli che non ne vogliono neppure sentir parlare, ma seguito da tutti gli altri tranne dalla Gran Bretagna. “Credo – ha detto Olaf Scholz – che sia del tutto prematuro parlarne ora. Anzi sono anche un po’ irritato per questo dibattito. Voglio dirlo chiaramente: qui si discute sulla testa degli ucraini di trattative di pace che ancora non hanno avuto luogo, alle quale gli ucraini non hanno detto di sì e non si sono nemmeno seduti al tavolo”.

Giorgia Meloni è arrivata al vertice per ultima, quando tutti erano seduti attorno al tavolo già da un’ora e non ha nascosto la sua contrarietà su tanti temi in primis il formato ristretto della riunione, che ha escluso ad esempio gli Stati baltici e del Nord, i più esposti al rischio di estensione del conflitto. Non si possono apparecchiare caminetti “anti-Trump”, né scegliere una linea in contrasto con gli Stati Uniti, sarebbe stato il senso del ragionamento della premier, secondo cui l’opzione di inviare truppe europee di deterrenza in Ucraina sarebbe “la più complessa e la meno efficace”, soprattutto senza adeguate “garanzie di sicurezza” per Kiev. Meloni avrebbe quindi esortato a “esplorare altre strade” e soprattutto a coinvolgere e farsi coinvolgere da Washington, perché “è nel contesto euro-atlantico che si fonda la sicurezza comune”.

Anche il premier polacco Donald Tusk, acerrimo nemico della Russia, ha chiarito che il suo Paese non manderà mai soldati in Ucraina. Tusk dopo l’incontro ha spiegato che non ci sono state decisioni vincolanti, ma che era importante allineare le opinioni di tutti gli alleati.

Il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, al termine del vertice ha detto di essere “Pronti e volenterosi. Questa è la mia opinione sull’incontro odierno a Parigi. L’Europa è pronta e volenterosa a farsi avanti. A guidare nel fornire garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Pronta e volenterosa a investire molto di più nella nostra sicurezza. I dettagli dovranno essere decisi, ma l’impegno è chiaro”. Ma la volontà non basta, ci vogliono i fatti.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine del vertice dei leader europei a Parigi, ha ribadito quanto dice da tre anni: “Oggi a Parigi abbiamo ribadito che l’Ucraina merita la pace attraverso la forza. Una pace rispettosa della sua indipendenza, sovranità, integrità territoriale, con forti garanzie di sicurezza. L’Europa sostiene la sua quota di assistenza militare all’Ucraina. Allo stesso tempo abbiamo bisogno di un’impennata nella difesa in Europa”, ha scritto su X.