A Roma torna “La dolce vita”: il re dei paparazzi Barillari picchiato da Gerard Depardieu

Oggi in via Veneto a Roma è sembrato di essere tornati negli anni 80, con Gerard Depardieu che ha preso a pugni per qualche foto il re dei paparazzi, Rino Barillari

E’ accaduto intorno alle 14 di oggi, nello storico locale Harry’s bar di via Veneto, a Roma, dove l’attore francese Gerard Depardieu stava pranzando insieme alla compagna e ad altre quattro persone ai tavolini all’aperto. La presenza “ingombrante” di Depardieu non poteva passare inosservata al 79enne re dei paparazzi, Rino Barillari, che con scatto fulmineo, ha tirato fuori la sua macchina fotografica, si è avvicinato al tavolo e sorridendo ha scattato alcune foto.

Ma gli scatti non sono risultati graditi alla compagna dell’attore francese, che si alzata dal tavolo e si è scagliato contro il fotoreporter afferrandogli un braccio. A quel punto è intervenuto Depardieu, che prima gli gli ha tirato del ghiaccio e poi, con uno scatto quasi impossibili per un fisico così robusto, si è avventato su Barillari colpendolo con tre pugni al volto, facendolo cadere a terra. Poi l’attore insieme ai quattro amici se è messo in macchina ed è andato via,

Rino Barillari, è stato socorso dal titolare del locale, Piero Lepore, che ha chiamato i soccorsi che arrivati sul posto hanno trasportato il fotografo in ospedale in codice verde per una ferita all’altezza del sopracciglio. Sul posto anche i carabinieri per accertare l’accaduto. Prima di essere portato via, Barillari avrebbe detto: “Sono affari suoi, lo denuncio ai carabinieri’.

Piero Lepore, titolare dell’Harry’s Bar di via Veneto, ha commentato: “Erano scene che succedevano fino a 15 anni fa: prima ci eravamo abituati, oggi sembra di essere tornati indietro nel tempo e veramente non ce lo aspettavamo”.

Lepore ha anche descritto la scena: “Depardieu stava mangiando esternamente con degli amici, erano in sei, è passato Barillari, lo ha visto e gli ha fatto un po’ di foto – ha aggiunto – Mentre stava facendo le foto, la donna che era con lui gli si è scagliata addosso in una maniera incredibile, gliene ha dette di tutti i colori”. A quel punto “è arrivato Depardieu senza dire niente, ha sferrato due cazzotti a Rino. Poi è salito nell’auto e sono andati via”, racconta il titolare del celebre locale. “Siamo abituati ai personaggi famosi, ma non eravamo più abituati a queste scazzottate”, conclude.