Abbattimento aereo russo: lo scenario è del doppio gioco di spie che ha prodotto lo scacco matto di Mosca a Kiev

Dietro l’ abbattimento dell’aero russo Il-76 a Belgorod ci sarebbe un gioco di spie, la frenesia di Kiev di colpire Mosca, che con cinismo senza pari ha approfittato di quanto stava accadendo ed ha dato “scacco matto” al nemico

Il Ministero della Difesa russo ha diffuso un filmato della base aerea di Chkalovsky, che mostra l’imbarco di prigionieri di guerra ucraini

Sarebbe questo lo scenario, secondo diverse fonti consultate da Repubblica, che c’è dietro l’abbattimento dell’aero da trasporto russo, che ha scatenato una crisi internazionale. Kiev in forte imbarazzo, insiste nel dire che il cargo trasportava missili, anche se in un primo momento alcune fonti avevano confermato il loro coinvolgimento, Mosca invece insiste nel dire che c’erano 65 prigionieri russi da scambiare, tre accompagnatori e sei persone dell’equipaggio.

Va da se che il timore di Zelensky, è che strumentalizzare della tragedia spaventi e allontani i partner occidentali dell’Ucraina, già da mesi abbastanza tiepidi nel continuare a foraggiare una guerra che oramai sembra non avere via d’uscita militare.

Tutto parte dall’organizzazione dello scambio di prigionieri: i servizi segreti militari di Kiev accusano Mosca di non avere concordato il volo sicuro, come aveva fatto sempre in passato, mettendo volontariamente in pericolo i suoi prigionieri. I russi al contrario sostengono di avere attutao tutte le procedure come concordate.

Secondo la ricostruzione di Repubblica, alla base della tragedia ci sarebbe un errore di Kiev, che Mosca ha immediatamente strumentalizzato a suo favore. I mediatori russi e ucraini stavano lavorando al secondo scambio in pochi giorni dopo una lunga pausa di cinque mesi, con le stesse modalità e la stessa formula oliata: 192 prigionieri di guerra russi, contro 192 ucraini, da farsi al posto di frontiera terrestre nel pomeriggio del 24, ma qualcosa è andato storto.

Quasi certamente è vero che la Russia, dopo aver concordato lo scambio organizzato dai mediatori, abbia avvertito un quarto d’ora prima del volo usando i canali predisposti da cui, sostiene, avrebbe anche avuto il messaggio di conferma della ricezione. Ma in Ucraina operano forze diverse, alcune delle quali si occupano di operazioni speciali segrete usando anche armi molto avanzate e costose come i sistemi terra-aria occidentali, forniti teoricamente per la difesa delle città dagli attacchi aerei russi.

Queste forze non dipendono direttamente dallo Stato maggiore e non concordano nulla con la Difesa proprio per tutelare al massimo la segretezza, in grado di spostare sistemi complessi per operazioni mordi e fuggi che spesso hanno creato gravi danni ai russi. L’ipotesi quindi è che queste forze ucraine stavano aspettando uno dei cargo in volo nell’area di Belgorod, in prossimità del confine e in una zona da cui partono i missili scaricati su Kharkiv quasi quotidianamente. “Un obiettivo legittimo”, lo definiscono i servizi ucraini lasciando di fatto intendere di avere effettivamente abbattuto l’IL-76. Ma ovviamente cambia tutto, se a bordo c’erano davvero i prigionieri ucraini pronti a tornare a casa.

A sostenere questa tesi è Igor Moseichuk, giornalista investigativo ucraino e tra i fondatori degli Azov, secondo cui le forze ucraine erano a caccia dei voli con cui i russi spostano armi e munizioni in zona, e che avessero avuto una soffiata sul volo dell’IL-76 con a bordo un carico di missili. Ma una soffiata l’hanno avuta anche i russi: “Qualcuno ci ha tradito e li ha avvertiti che le forze ucraine erano pronte ad abbattere il volo. A quel punto hanno fatto salire a bordo i nostri prigionieri, invece delle armi”.

Scenario che appare molto verosimile ma che ha messo in ginocchio il governo ucraini, costringendolo a tenere un profilo basso, sia internazionale che su quello interno per via delle polemiche sulla brutta fine dei “difensori” e su un abbattimento che in ogni caso cancella – almeno per un po’ – gli scambi di prigionieri. Quello di mercoledì sarebbe stata la ciliegina sulla torta delle celebrazioni del compleanno di Zelensky, che ha cancellato una serie di appuntamenti in cui avrebbe sottolineato il regalo del ritorno a casa degli eroi.

Kiev tenta di uscire dall’angolo puntando sulle contraddizioni e chiede inchieste internazionali che non saranno mai autorizzate da Mosca, che ha tutto l’interesse che fioriscano un’infinità di teorie e sembra anzi stia alzando la solita sospetta nuvola di fumo su tutta la vicenda, evitando di fornire evidenze chiare e lasciando quindi il dubbio di avere teso una trappola cinica agli ucraini: usare i loro prigionieri come scudi umani, e poi rinfacciare all’Occidente l’uso “criminale” delle sue armi “difensive” in territorio russo… non ha prezzo.