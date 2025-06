ABC News, Netanyahu fuori controllo: “Uccidere Khamenei porrebbe fine al conflitto”

“Uccidere la guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, porrebbe fine, e non intensificherebbe, l’attuale conflitto tra Israele e Iran, scoppiato alla fine della scorsa settimana”

Lo ha dichiarato alla ABC News il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Quando Jonathan Karl, corrispondente capo di ABC News a Washington, gli ha chiesto dei resoconti di ABC News e di altre fonti secondo cui il Presidente Usa, Donald Trump, avrebbe respinto un piano israeliano per assassinare la guida suprema dell’Iran, preoccupato che ciò avrebbe potuto inasprire il conflitto, Netanyahu ha dichiarato: “Non aggraverà il conflitto, ma porrà la sua fine”.

Netanyahu è capo di Stato fuori controllo che l’Occidente non riesce a controllare. La azioni spregiudicate con assassini mirati, rischiano di fate precipitare non solo il Medio Oriento, in una guerra dalle conseguenze devastanti per il mondo intero.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

