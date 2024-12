AbcNews risarcirà Donald Trump con 15 milioni di dollari per averlo definito responsabile di stupro, diffamandolo

AbcNews chiude con un patteggiamento la battaglia legale per diffamazione intentata da Trump dopo le parole del conduttore Stephanopoulos che lo aveva definito responsabile di stupro

Donald Trump dopo la vittoria alle elezioni, l’incoronazione di Time come “personaggio dell’anno” e la celebrazione a Wall Street, ha ottenuto anche un risarcimento di 15 milioni di dollari dalla rete tv Abc, che lo aveva diffamato. L’emittente televisiva infatti è pronta a pagare l’ingente somma per risolvere una causa per diffamazione intentata dal presidente eletto.

Secondo i termini di un accordo, ABC News donerà i 15 milioni di dollari alla futura fondazione e museo presidenziale di Trump. La rete e il suo conduttore principale, George Stephanopoulos, hanno anche pubblicato una dichiarazione in cui affermano di “rimpiangersi” per le osservazioni fatte su Trump durante un’intervista televisiva a marzo. Di fatto ha chiesto scusa per quanto affermato.

ABC News, di proprietà della Walt Disney Company, pagherà al presidente Trump un ulteriore milione di dollari per le sue spese legali. Il risultato è una vittoria rara per Trump, che ha spesso citato in giudizio organizzazioni giornalistiche per diffamazione e spesso ha perso, anche in cause legali contro CNN, The New York Times e The Washington Post.