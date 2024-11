Abcnews: Troppi disertori tra le file ucraine in momento cruciale della guerra: soldati stanchi, demoralizzati e privi di risorse

La diserzione sta privando l’esercito ucraino delle risorse di cui ha disperatamente bisogno e paralizzando i suoi piani di battaglia in un momento cruciale della sua guerra con la Russia, il che potrebbe mettere Kiev in netto svantaggio nei futuri colloqui per il cessate il fuoco

Lo scrive in lungo articolo Abcnews . Di fronte a ogni carenza immaginabile, decine di migliaia di soldati ucraini, stanchi e privi di risorse, – scrive la testata statunitense – si sono allontanati dai combattimenti e dalle posizioni in prima linea per scivolare nell’anonimato, secondo soldati, avvocati e funzionari ucraini. Intere unità hanno abbandonato le loro postazioni, lasciando le linee difensive vulnerabili e accelerando le perdite territoriali, secondo i comandanti militari e i soldati.

Questo problema è fondamentale”, ha affermato Oleksandr Kovalenko, un analista militare con sede a Kiev. “Questo è il terzo anno di guerra e questo problema non potrà che aumentare”. Anche se Mosca ha dovuto fare i conti con le diserzioni, gli ucraini che si sono dispersi hanno messo a nudo problemi profondamente radicati che tormentano le loro forze armate e il modo in cui Kiev gestisce la guerra, dalla imperfetta mobilitazione allo sforzo eccessivo e allo svuotamento delle unità di prima linea. Ciò avviene mentre gli Stati Uniti sollecitano l’Ucraina a reclutare più truppe e consentire la coscrizione di coloro che hanno appena 18 anni, confermando le critiche di chi afferma che l’Occidente vuole combattere fino “all’Ultimo ucraino”.

L’Associated Press ha parlato con due disertori, tre avvocati e una dozzina di funzionari e comandanti militari ucraini. Funzionari e comandanti hanno parlato a condizione di anonimato per divulgare informazioni riservate, mentre un disertore lo ha fatto perché temeva un processo. “È chiaro che ora, francamente, abbiamo già spremuto il massimo dal nostro popolo”, ha detto un ufficiale della 72a Brigata, che ha osservato che la diserzione è stata una delle ragioni principali per cui l’Ucraina ha perso la città di Vuhledar in ottobre.

Secondo l’ufficio del procuratore generale del paese, più di 100.000 soldati sono stati accusati in base alle leggi ucraine sulla diserzione da quando la Russia ha invaso il paese nel febbraio 2022. Quasi la metà si è dispersa ingiustamente solo nell’ultimo anno, dopo che Kiev ha lanciato un’aggressiva e controversa campagna di mobilitazione che funzionari governativi e comandanti militari riconoscono essere in gran parte fallita.

È un numero incredibilmente alto sotto ogni aspetto, poiché si stima che vi fossero circa 300.000 soldati ucraini impegnati in combattimento prima che iniziasse la campagna di mobilitazione. E il numero effettivo dei disertori potrebbe essere molto più alto. Un deputato esperto di questioni militari ha stimato che potrebbero essere fino a 200.000.

Molti disertori non ritornano dopo aver ottenuto il congedo medico. Stanchi dalla costanza della guerra, sono psicologicamente ed emotivamente segnati. Si sentono in colpa per non essere in grado di trovare la volontà di combattere, rabbia per come viene condotto lo sforzo bellico e frustrazione perché sembra impossibile vincere. “Tacere un problema enorme non fa altro che danneggiare il nostro Paese”, ha detto Serhii Hnezdilov, uno dei pochi soldati a parlare pubblicamente della sua scelta di disertare. È stato accusato poco dopo che l’AP lo aveva intervistato a settembre.

Un altro disertore ha detto che inizialmente aveva lasciato la sua unità di fanteria con il permesso perché aveva bisogno di un intervento chirurgico. Quando il suo congedo finì, non riuscì a convincersi a tornare. Ha ancora gli incubi sui compagni che ha visto uccidere. “Il modo migliore per spiegarlo è immaginare di essere seduti sotto il fuoco in arrivo e dalla loro parte (russa), ci sono 50 proiettili che arrivano verso di voi, mentre dalla nostra parte sono solo uno. Poi vedi come i tuoi amici vengono fatti a pezzi e ti rendi conto che da un momento all’altro può succedere a te”, ha detto. “Nel frattempo i ragazzi (soldati ucraini) a 10 chilometri (6 miglia) di distanza vi ordinano alla radio: ‘Avanti, preparatevi. Andrà tutto bene’”, ha detto.

Anche Hnezdilov è partito per cercare assistenza medica. Prima di sottoporsi ad un intervento chirurgico, ha annunciato che avrebbe disertato. Ha detto che dopo cinque anni di servizio militare non vedeva alcuna speranza di essere mai smobilitato, nonostante le precedenti promesse della leadership del paese. “Se non c’è una scadenza (per il servizio militare), si trasforma in una prigione – diventa psicologicamente difficile trovare ragioni per difendere questo paese”, ha detto Hnezdilov.

