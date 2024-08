Acate (RG). Auto travolge un 18enne su un calessino: muore poco dopo l’arrivo in ospedale

Ancora un incidente stradale mortale nel ragusano: un giovane è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre era su un calessino trainato da un cavallo

E’ accaduto nella serata. di ieri mercoledì 21 agosto, sulla strada che da Acate conduce a Roccazzo, frazione di Chiaramonte, all’altezza del bivio Pozzi Cancellieri, in prossimità della rotatoria per Pedalino, provincia di Ragusa. La vittima è Giuseppe Curvà di 18 anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovavasu un calessino trainato da un cavallo, quando, per cause in corso di accertamento, è stata travolto da una Ford Kuga guidata da un 41enne. Nell’impatto il 18enne è rimasto gravemente.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che hanno trasportato Curvà in ambulanza Niente da fare per trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Ragusa, dove purtroppo sarebbe arrivato già morto. Ferito anche il 41enne che guidava l’auto, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilevi e posto i due mezzi sotto sequestro.

