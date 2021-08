Acate (RG). Scontro tra due auto nella notte: perde la vita un 28enne che oggi doveva sposarsi e 5 feriti

Un tragico incidente si è verificato nella notte appena trascorsa, nello scontro tra due mezzi, un giovane di 28 anni che oggi avrebbe dovuto sposarsi è deceduto

È accaduto intorno alle 24,00 sulla S.P.87 Acate -marina di Acate, nei pressi dell’incrocio Macconi, davanti l’azienda agricola Feudo Arancio. La vittima è un 28enne di Vittoria, T.H.. Secondo una prima ricostruzione, il 28enne era alla guida di una Bmw serie 3, quando, per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Ford Focus sulla quale viaggiavano cinque persone, padre, madre e tre figli di 15, 10 e 3 anni, tutti di Acate. Nel terribile impatto il 28enne è deceduto, mentre le cinque persone sono rimaste ferite. Secondo quanto appreso la vittima tornava da un addio al celibato ed oggi si sarebbe dovuto sposare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la vittima dall’auto e diverse ambulanze del 118, che nulla hanno potuto fare per il giovane, che sarebbe morto sul colpo, mentre hanno trasportato i cinque feriti al pronto Soccorso dell’ospedale Guazzardi di Vittoria. il più grave sarebbe il ragazzo di 15 anni, la cui prognosi è di 30 giorni.

I rilievi per stabilire la dinamica sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Stradale.

(Foto Franco Assenza)

Redazione di Fatti&Avvenimenti