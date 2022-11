Accoglie un paziente in ospedale ma la telecamera non lo riprende: è invisibile. Ecco il video del mistero

Il video ripreso dalle telecamere di un ospedale in Argentina è inquietante: le immagini ritraggono la guardia alla reception di una clinica privata, che accoglie un paziente “invisibile”

Al momento è inspiegabile cosa sia successo davvero, ma le immagine fissate dalle telecamere sono scioccanti. Come riporta RaiNews una guardia di sicurezza, in servizio presso un presidio di una clinica privata in Argentina, “accoglie” un paziente che però le telecamere non riprendono. Il filmato girato dalle telecamere a circuito chiuso immortalano la guardia che come da prassi parla con il “paziente fantasma” e lo registra nel quaderno degli ingresso. La scena avviene alle tre del mattino al Finochietto Sanatorium, a Buenos Aires. Nel video si vede perfettamente che le porte scorrevoli si aprono ma non si vede entrare nessuno, eppure la guardia si alza dalla sedia, prende il taccuino, rimuove il divisore e si avvicina al “fantasma” con il quale scambia alcuni frasi, poi va a prendere la sedia a rotelle e la offre all’entità invisibile che la rifiuta. Infine accoglie il paziente che però non si vede.

Le immagini sono state condivise su tutti i social media. La versione dell’ospedale è che l’uomo della sicurezza avrebbe finto di occuparsi del paziente invisibile “per scherzo per avere visibilità“ e che la porta che si è aperta per ricevere il paziente era rotta e continuava ad aprirsi da sola. La versione dell’ospedale è plausibile anche se ha aggiunto che la vicenda è ora “sotto inchiesta“.