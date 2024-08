Accoglienza trionfale per Novak Djokovic a Belgrado: migliaia di serbi hanno festeggiato la medaglia d’oro alle olimpiadi – Video

Novak Djokovic ha vinto il suo primo oro olimpico battendo nella finale del singolare di tennis sul Philippe-Chatrier del Roland Garros, Carlos Alcaraz per 7-6, 7-6 e in Serbia è festa

Festeggiamenti riservati a pochi eletti per meriti altissimi ed in effetti altissimo è il valore sportivo della conquista dell’Oro olimpico di Novak Djokovic per avere sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz 7-6, 7-6 nella finale del singolare maschile. Le immagini del tennista serbo che dopo la vittoria si è inginocchiato ed ha pianto hanno fatto il giro dl mondo. Ora arrivano quelle del suo ritorno in patria, dove è stato accolto da migliaia di serbi festosi.

La medaglia d’Oro alle olimpiadi era l’ultimo trofeo di una carriera unica che mancava nell’affollata bacheca del campione serbo, conquistata a 37 anni e proprio per questo assume un valore particolare.