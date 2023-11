Accordo raggiunto tra Israele e Hamas: inizio della tregua da domani alle 7 e dalle 15 lo scambio di ostaggi

Hamas ha confermato che domani all’alba inizia la tregua, Netanyahu ha ricevuto un elenco preliminare degli ostaggi che saranno rilasciati domani e primi 13 saranno liberati alle 15

Le brigate Ezzedine al-Qassam, di Hamas hanno confermato con un comunicato che la tregua a Gaza mediata dal Qatar “inizierà venerdì mattina alle 7” locali, le 6 in Italia. “Durerà quattro giorni a partire da venerdì mattina e comprende un arresto completo delle attività militari”, afferma Hamas. Durante questo periodo, precisa la nota di Hamas, “50 prigionieri sionisti (ostaggi, ndr) donne e bambini sotto i 19 anni saranno rilasciati” in cambio, per ciascuno di loro, del rilascio di “tre prigionieri palestinesi, donne e bambini”.

L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato di aver ricevuto un elenco preliminare degli ostaggi che dovrebbero essere rilasciati domani. I funzionari incaricati stanno verificando i dettagli della lista e sono attualmente in contatto con tutte le famiglie. Lo riportano i media israeliani.

Anche il Qatar ha confermato che la tregua inizia domani all’alba e al tramonto saranno liberati 13 ostaggi. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar Majed al-Ansari, durante una conferenza stampa nella capitale Doha. Nel dettaglio la tregua inizierà domani alle 6 ora italiana, le 7 locali. I primi 13 ostaggi nelle mani di Hamas saranno liberati domani alle ore 15 italiane, le 16 ora locale. Seguirà il rilascio dei detenuti palestinesi. Cinquanta degli ostaggi nelle mani di Hamas “verranno liberati entro i prossimi quattro giorni”, i criteri con i quali sono stati scelti sono “puramente umanitari”, ha inoltre specificato.

Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, ha inoltre precisato che gli ostaggi che appartengono alle stesse famiglie verranno liberati insieme. Non è possibile rivelare informazioni sulle rotte attraverso le quali i sequestrati verranno portati fuori da Gaza per “motivi di sicurezza”, ha aggiunto, sottolineando che l'”obiettivo principale qui è la sicurezza degli ostaggi. Ci concentreremo sul garantire che arrivino sani e salvi attraverso la nostra sala operativa”. Quanto al rilascio degli ostaggi non israeliani, cioè diversi cittadini di paesi asiatici, “i criteri in base ai quali dare la priorità sono puramente umanitari e il nostro obiettivo era quello di portare donne e bambini fuori pericolo il piu’ presto possibile”. La speranza, ha concluso, è che “lo slancio portato da questo accordo ci aiuti a far uscire tutti in tempo e allo stesso tempo, ovviamente, a ridurre le difficoltà della popolazione di Gaza attraverso la pausa umanitaria” che entrerà in vigore domani mattina.