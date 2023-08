Accordo tra Putin e Kim Jong-un che invierà munizioni e armi a Mosca: ira degli Stati Uniti

“Abbiamo informazioni fondate che Vladimir Putin e Kim Jong-un stanno concordando da mesi sulla fornitura di armi della Corea del Nord a Mosca e questi accordi porteranno nelle prossime settimane all’invio da parte di Pyongyang di migliaia di munizioni e altri equipaggiamenti militari”

Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, in un briefing virtuale con un gruppo ristretto di giornalisti: “Dopo Shoigu un altro gruppo di funzionari è andato in Corea del Nord per discutere l’accordo nella sostanza” . Kirby, inoltre ha chiesto alla Corea del Nord di bloccare l’accordo sull’invio di armi akla Russia, Pyongyang non ha risposto, ma a giudicare dal modus operandi di Kim Jong-un, la richiesta potrebbe avere scatenare una reazione nel senso opposto.

Non a caso, la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre sempre in un briefing, condannando l’ultimo lancio di missili balistici da parte di Pyongyang. La Corea del Nord infatti, proprio ieri, ha lanciato due missili balistici a corto raggio per simulare attacchi nucleari su obiettivi militari in Corea del Sud. I media statali hanno affermato che i test si sono svolti come avvertimento contro il dispiegamento di bombardieri strategici da parte degli Stati Uniti nella regione. I media sudcoreani hanno riferito che i missili sono stati lanciati al largo della costa orientale intorno a mezzanotte.