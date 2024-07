Accordo tra Zelensky e Tusk: Polonia potrà abbattere missili e droni russi nello spazio aereo ucraino. Altro passo nel baratro

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro polacco Donald Tusk a Varsavia hanno firmato un accordo di cooperazione per la sicurezza che sicuramente provocherà una pesante risposta da Mosca

Zelensky lo ha definito, a ragione un “documento senza precedenti”, specificando sui social che la Polonia potrà abbattere missili e droni russi nello spazio aereo ucraino “ che ” riguarderà quelli “che vengono sparati in direzione della Polonia“. La firma è arrivata nel giorno dei nuovi raid russi contro Kiev (dove è stato colpito anche un ospedale pediatrico)e alla vigilia del summit della Nato a Washington.

la Polonia, Paese che confina con l’Ucraina, è membro sia dell’Alleanza atlantica che dell’Unione europea. “Chi difende l’Ucraina oggi difende anche se stesso“, ha commentato Tusk. Zelensky ha parlato di un accordo “ambizioso” e “in grado di proteggere vite e resistere al male russo”. In base al documento la Polonia valuta la possibilità di fornire altri aerei da combattimento Mig-29 all’Ucraina, dopo i dieci già consegnati a Kiev. Secondo i media ucraini, ora si parlerebbe della fornitura di altri 14 jet.

Inoltre il governo polacco incoraggerà gli ucraini che vivono nel Paese a unirsi all’esercito di Kiev. Secondo Zelensky va creata un’unità di volontari ucraini addestrati in Polonia per poi combattere in Ucraina: “Nel nostro accordo di sicurezza, abbiamo formalizzato la formazione e l’addestramento della Legione ucraina, una nuova unità militare volontaria, sul territorio polacco”, ha aggiunto Zelensky , “questa unità sarà addestrata in Polonia ed equipaggiata dai nostri partner.

La domanda che ci si pone è: come reagirà la Russia nel momento in cui un suo missile o un drone venga abbattuto dalla contraerea polacca in territorio ucraino? Di fatto sarebbe l’entrata della Polonia nella guerra.