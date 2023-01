Accusa un malore improvviso e va in ospedale ma la dimettono: 24enne muore poco dopo per arresto cardiaco

Una ragazza di soli 24 anni è morta stroncata da un infarto fulminante. Nell’ospedale dove si era recata per farsi controllare è stata dimessa, ma poco dopo il malore si è ripresentato ed è deceduta

Il decesso è avvenuto nella serata di ieri, martedì 24 gennaio, all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Stando a quanto si apprende, nel pomeriggio di ieri, Angela Brandi, una ragazza di 24 anni, residente a Licola, frazione del Comune di Giugliano ma molto vicina a Pozzuoli, è stata colta da un malore improvviso ed è stata accompagnata al Pronto Soccorso del nosocomio flegreo, dove, dopo essere stata visitata, i medici non avendo riscontrato particolari problemi di salute l’avrebbero dimessa.

La 24enne quindi è tornata nella sua abitazione, ma poco dopo avrebbe avvertito nuovamente gli stessi sintomi ed in serata si è recata nuovamente presso la struttura ospedaliera, dove poco dopo l’arrivo, è deceduta per un arresto cardiaco. I familiari della ragazza al momento non avrebbero presentato formale denuncia, ma nel nosocomio flegreo sono arrivati i carabinieri di Pozzuoli e la Procura di Napoli ha avviato una indagine e non è escluso che nelle prossime ore sul corpo della giovane possa essere disposta l’autopsia per fare luce sull’improvvisa morte.