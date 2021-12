Aci Castello (CT). Tragico scontro tra 3 auto: un uomo perde la vita

Un tragico incidente si è verificato nella tarda mattinata, nello scontro tra tre auto un uomo è deceduto



È accaduto attorno alle 12 sulla SS 114 in territorio di Aci Castello nel catanese. La vittima è un uomo di cui al momento non sono state rese note le generalità, ma avrebbe 78 anni. Secondo una prima ricostruzione, tre auto, una Panda, una Toyota Yaris e una Bmw Z4, per cause in corso di accertamento, prima di un pericoloso curvone si sono sono scontrate.

Nel violentissimo impatto un uomo di 78 anni è deceduto, ma al momento non si sa se sia uno dei conducenti delle auto o una terza persona coinvolta in altro modo.

Sul posto sono arrivati gli agenti dalla Polizia Municipale di Aci Castello che hanno eseguito i rilievi per stabilire cosa realmente sia successo.