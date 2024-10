Aci Sant’Antonio (CT). Perde il controllo della moto e finisce sotto un camion in manovra: 34enne muore sul colpo 

Un tragico incidente mortale di è verificato nella serata di ieri, un giovane centauro è deceduto dopo che con la sua moto è finito sotto un camion in movimento

E’ accaduto intorno alle 19 di ieri sera in via San Giovanni ad Aci S.Antonio, piccolo centro in provincia dia Catania. La vittima è Bruno Barbagallo, 34 anni, che lavorava come operatore ecologico nella cittadina. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida della sua moto, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo sotto un camion che stava facendo manovra, pare per accedere in un deposito. L’autista del mezzo pesante avrebbe tentato una frenata d’emergenza, rivelatasi inutile.

Sul posto subito dopo sono arrivati i soccorsi, ma per il 34enne non c’è stato nulla da fare, sarebbe morto sul colpo a causa dell violentissimo urto. I rilievi e le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Acireale e dalla polizia locale.