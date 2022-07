Acireale. Malore improvviso mentre guida: muore un 45enne. Inutile l’intervento di un medico rianimatore

Un uomo di 45 anni è morto mentre guidava a causa di un malore improvviso: inutile l’intervento di un medico rianimatore che passava nella zona

È accaduto questa mattina a Guardia Mangano, frazione di Acireale, in provincia di Catania. Secondo le prime informazioni, un uomo di 45 anni ha accusato un malore improvviso mentre si trovava alla guida della sua automobile, a seguito del quale ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un muro.

Un medico rianimatore dell’ospedale Cannizzaro di Catania che passava dal luogo dell’incidente insieme ad una comitiva di ciclisti, si è fermato ed ha tentato di soccorre il 45enne praticandogli il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi. Poco dopo è arrivata un’ambulanza del 118 e i sanitari hanno proseguito le manovre, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è deceduto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Acireale per ricostruire l’accaduto.