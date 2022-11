Addio a Nico Fidenco, icona delle estati degli anni 60: aveva 89 anni

E’ morto a 89 anni, Nico Fidenco. Una carriera basata sui grandi successi degli anni 60, tra cui l’indimenticabile “Legata a un granello di sabbia”



È morto a 89 anni nella notte tra venerdì e sabato 19 novembre a Roma il cantautore Nico Fidenco, all’anagrafe Domenico Colarossi, nato a Roma il 24 gennaio 1933. All’età di sei anni, si era trasferito con la famiglia ad Asmara, dove rimase fino al 1949. Il suo successo nasce negli anni Sessanta, grazie al boom della canzone “Legata a un granello di sabbia”, ritenuta tra i primissimi tormentoni estivi della storia della musica italiana. Ma non solo tormentoni estivi, tanti anche temi musicali scritti per il cinema, come il brano What a Sky, tratto dal film di Francesco Maselli I delfini.

Nel 1960 Fidenco era già nella scuderia della leggendaria Rca Italiana a Roma, dove era stato presentato da Franco Migliacci, soprattutto come autore. Ma il direttore artistico Enzo Micocci giudicò interessante anche la sua voce. E infatti, quando Maselli cercava un brano per il suo film I Delfini, Micocci, gli propose What a Sky, composto col maestro Giovanni Fusco. Il provino fu inciso da un giovane Little Tony, dal figlio di Fusco e da Fidenco, ma fu proprio quest’ultimo a essere preferito dalla produzione.

La casa discografica inizialmente non prevedeva la pubblicazione del pezzo su 45 giri, ma le pressioni da parte dei negozianti e dei grossisti, dovute alle richieste del pubblico (il film fu accolto molto favorevolmente nelle sale), spinsero l’etichetta non solo a pubblicare la versione inglese, ma a riportare di corsa Fidenco in sala d’incisione per registrare sulla stessa base orchestrale la versione in italiano Su nel cielo da mettere sul lato B del 45 giri che dal 31 dicembre 1960 rimase primo in classifica per quattro settimane.