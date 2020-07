Addio all’Avv. Mauro Mellini, voce libera e grande memoria storica

Avvocato, Ex CSM tra i fondatori del partito radicale, grande firma che su Fatti&Avvenimenti.it spesso ci siamo onorati di ospitare

E’ spirato, poco dopo la mezzanotte di oggi, Mauro Mellini, uno dei fondatori del Partito Radicale e deputato della Repubblica italiana nella VII, VIII, IX e X legislatura. Mellini si è spento all’ospedale Gemelli a Roma all’età di 93 anni. Nel 1993 era stato eletto in seduta comune dal Parlamento membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura.

Ad annunciare la scomparsa è il figlio Alessandro: “Ne do comunicazione pubblica, nel ricordo della figura integerrima e coerente di uomo politico e avvocato. La sua lotta per i diritti ed il Diritto non ha conosciuto sosta fino agli ultimi giorni di vita”.



Tante e tante volte Fatti&Avvenimenti.it ha avuto l’onore ed il piacere di ospitare gli scritti di Mellini, mente brillante ed attenta anche in veneranda età, capace di leggere la società odierna sempre con un punto di vista diverso da quello della massa, senza mai dimenticare la lunga e vastissima esperienza di vita.

Ci fu anche occasione di intervistarlo, Mellini, con il suo tono pacatissimo ma talvolta anche appena sarcastico e sprezzante, come quando durante un’intervista mi disse: “lei mi sembra che confonda il CSM con un luogo di rettitudine del diritto”.

Mellini era un garantista, era un uomo che in un’Italia sconvolta dallo strapotere della magistratura come dal vuoto di potere politico effettivo, trovava ancora la forza di affermare che il diritto non aveva certamente bisogno di “stravaganze giudiziarie”, come le definiva lui. Mellini era un avvocato ed un politico che non temeva di affermare le proprie idee e lo faceva anche quando quelle idee potevano risultare parecchio scomode e difficili da digerire, nelle aule parlamentari come in quelle di giustizia. Mellini era un uomo – a prescindere dalle sue idee che possono piacere o meno – e questo solo fatto lo elevava di molto rispetto alla platea di ominicchi e quaquaraquà che spesso si scorgono in vari pubblici settori d’Italia.