Adrano (CT). Due giovani su uno scooter si schiantano sull’asfalto: perde la vita un 19enne, ferito l’altro

Dai primi rilievi sembrerebbe trattarsi di un incidente autonomo quello nel quale ha perso la vita un ragazzo di 19 anni

L’incidente stradale è avvenuto ieri sera in via San Leo, ad Adrano, piccolo centro del catanese. La vittima Stefano Neri un ragazzo di appena 19 anni.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme ad un’altro ragazzo, quando, per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto con il suolo è stato molto violento e stefano sarebbe morto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che nulla hanno potuto fare per il 19enne se non costatarne il decesso ed hanno quindi soccorso l’altro giovane rimasto ferito, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Biancavilla

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia di Stato del commissariato di Adrano. Pubblicità Pubblicità