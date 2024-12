Aereo precipitato in Kazakistan: è giallo sulle cause dello schianto. I sopravvissuti sono saliti a 30 e 38 i morti

È giallo sulle cause dello schianto dell’aereo di linea dell’Azerbaijan Airlines, in volo da Baku (Azerbaigian) a Grozny (Cecenia) precipitato in Kazakistan. Il numero dei sopravvissuti è salito a 30

Alcuni video circolati sui social media hanno parzialmente documentato lo schianto, che classificato in un primo momento come incidente, ora lascia aperte altre ipotesi, anche se non ci sono informazioni ufficiali sulle reali cause. Le immagini, ripresa questa mattina da persone a terra, mostrano l’aereo scendere rapidamente e avvicinarsi alla pista nei pressi della città di Aktau in Kazakistan con un’inclinazione anomala, con i piloti che non sono riusciti a controllare la discesa e quando il velivolo ha toccato terra con il muso è esploso oncendiandosi.

Delle 70 persone, tra cui 5 membri dell’equipaggio, 38 sarebbero morte e 30 sopravvissuti al terribile impatto, riferisce l’agenzia russa Interfax che cita il vice premier del Kazakistan, Kanat Bozumbayev. “La situazione non è delle migliori, i morti sono 38”, inoltre il ministero ha rivisto anche il numero delle persone a bordo, passate da 67 a 69, compresi 5 membri dell’equipaggio. Le autorità regionali hanno inoltre riferito che al momento sono stati recuperati 4 corpi dal luogo dello schianto. Secondo Azerbaijan Airlines, 37 passeggeri erano cittadini azerbaigiani, 16 russi, 6 kazaki e 3 kirghisi.

Il Dipartimento della Sanità della regione di Mangistau del Kazakistan subito dopo lo schianto aveva riferito che un pallone che era esploso a bordo dell’aereo, poi la compagnia aerea azera aveva smentito, parlando di una collisione con uno stormo di uccelli, a seguito della quale l’aereo era stao costretto ad effettuare “un atterraggio di emergenza”. infine l’informazione sul bird strike è stata ritirata.

Secondo il sito di Flightradar24, che monitora i voli in tempo reale, l’aereo ha attraversato il mar Caspio, deviando dalla sua rotta normale, prima di volare in tondo sulla zona dove poi si è schiantato. Sempre la piattaforma, ha affermato in un post online che l’aereo aveva affrontato “forti interferenze GPS” che “facevano sì che l’aereo trasmettesse dati ADS-B errati”, riferendosi alle informazioni che consentono ai siti web di tracciamento del volo di seguire gli aerei in volo. L’aeroporto di Grozny, dove il volo era diretto, ha invece fatto sapere che l’aereo era stato dirottato su Makhachkala, in Russia, a causa della nebbia sulla città cecena.

L’agenzia di stampa kazaka Kazinform riferisce che è stata avviata un’indagine preliminare sulle violazioni della sicurezza dopo lo schianto di un aereo passeggeri: “Sono in corso sforzi per determinare la causa dell’incidente. È stata avviata un’indagine preliminare ai sensi dell’articolo 344 del codice penale kazako (“Violazioni dei requisiti di sicurezza con conseguente morte per negligenza di due o più persone”)”, si legge nel rapporto, ma ora pare che oltre all’ipotesi dell’incidente gli inquirenrti seguano anche altre piste.