Aereo russo abbattuto da Kiev: Mosca pubblica video con corpi e documenti dei soldati ucraini morti

Gli ucraini continuano a negare che sull’aereo militare russo abbattuto ci fossero 65 suoi militari pronti per scambio, ma le immagini pubblicate da Mosca sembrano spazzare via qualsiasi dubbio

Sono immagini drammatiche che mostrano il luogo in cui è precipitato l’Il-76 russo che secondo Mosca trasportava 65 soldati ucraini pronti per uno scambio di prigionieri. Kiev continua a negare e insiste che l’aero militare russo stesse trasportando missili e non prigionieri, ma i russi mostrano, resti umani e anche documenti dei prigionieri di Guerra ucraini che erano a bordo del velivolo.

Sulla base dei risultati delle prime indagini sul luogo in cui è precipitato l’aereo Il-76, gli investigatori russi hanno concluso che l’aereo è stato colpito da un missile antiaereo lanciato dal territorio ucraino. “Resti umani e registratori di volo sono stati ritrovati e verranno inviati per la decrittazione. È stata ordinata una perizia sui frammenti della fusoliera e su altre prove materiali”.