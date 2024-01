Aereo russo abbattuto, Mosca: “È un atto di folle barbarie”. Kiev non conferma il coinvolgimento nello schianto

Mosca non ha dubbi: “Tre missili ucraini hanno abbattuto l’aereo”, Kiev dapprima conferma l’abbattimento ad opera delle forze armate ucraine, poi capito che trasportava 65 prigionieri di guerra ucraini non conferma il suo coinvolgimento nello schianto

Il presidente della Duma, la camera bassa del Parlamento russo,Vyacheslav Volodin, come riferisce l’agenzia Ria Novosti, ha accusato gli ucraini di avere abbattuto l’aereo Ilyushin Il-76, che secondo Mosca trasportava 65 prigionieri di guerra ucraini che dovevano essere scambiati con prigionieri russi. Il velivolo si è schiantato a pochi chilometri dal villaggio di Yablonovo, nel distretto russo di Korocha, nella regione di Belgorod. Versione confermata dal presidente della commissione Difesa della Duma, Andrei Kartapolov, che ha specificato che l’aereo è stato abbattuto da “tre missili, o Patriot oppure Iris-T”, i primi di fabbricazione americana e i secondi di fabbricazione tedesca.

Secondo quanto riportato da Rbc Ucraina, subito dopo la diffusione della notizia, lo stato maggiore di Kiev, ha confermato che l’aereo da trasporto militare russo Il-76 è stato abbattuto del delle forze armate ucraine e trasportava missili verso basi “da dove i russi spesso attaccano Kharkiv e la regione”. Ma quando i russi hanno chiarito che l’aereo non trasportava missili ma 65 prigionieri di guerra ucraini che dovevano essere scambiati con prigionieri russi, ha fatto marcia indietro, probabilmente per il timore delle ripercussioni interne, diffondendo un nuovo comunicato.

“L’Ucraina sta analizzando tutte le informazioni necessarie dopo l’incidente che ha visto un volo militare russo precipitare nella regione di Belogorod, con prigionieri ucraini a bordo, secondo la versione di Mosca”, si legge in una nota del quartier generale di coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra, sottolineando che le informazioni che si hanno finora arrivano da “fonti di propaganda nemica”. Si sta lavorando per “analizzare tutte le informazioni necessarie”, fanno sapere da Kiev. “Prima della pubblicazione di dichiarazioni o commenti ufficiali da parte di persone o organismi autorizzati, invitiamo i mass media e i cittadini ad astenersi dal diffondere informazioni non verificate”, si legge nella nota. “Sottolineiamo che il nemico sta conducendo attivamente operazioni informative speciali dirette contro l’Ucraina, che “mirano a destabilizzare la società ucraina”. Nell’ultma frase si legge chiaramente la preoccupazioni per le ripercussioni interne.

Ma Mosca come riporta la Tass, insiste: “Kiev ha commesso un atto di folle barbarie, abbattendo l’Il-76 e mettendo ora in dubbio la possibilità di eventuali accordi”, replica il ministero degli Esteri di Mosca commentando lo schianto del volo, con a bordo 65 prigionieri ucraini, avvenuto a Belgorod.