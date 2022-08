Afghanistan. Attentato in una moschea a Kabul: oltre 30 morti, almeno 5 i bambini

Attentato in una moschea a Kabul, in Afghanistan ancora non pacificato dopo il maldestro ritiro USA. Decine di persone – non meno di trenta, tra cui cinque bambini, riporta Emergency – sono rimaste uccise e decine di altre ferite in un’esplosione in una moschea durante le preghiere della sera.

L’esplosione è avvenuta nell’area di Kotal-e-Khairkhana, nella parte settentrionale di Kabul, e tra le vittime ci sarebbe anche l’imam della moschea Mawlawi Amir Mohammad Kabuli. L’ong Emergency riferisce che il suo ospedale nella capitale afghana ha ricevuto finora 27 feriti di cui 5 minori, tra questi un bimbo di 7 anni.

Il gruppo dello Stato Islamico ha rivendicato l’attacco, scrive la BBC. I talebani non hanno ancora commentato l’accaduto.