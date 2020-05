Agira (EN). Si schianta con la moto su una fontana: muore un giovane 27enne

Un tragico incidente si è verificato ne pomeriggio di oggi, un giovane motociclista ha perso la vita

È accaduto sulla strada provinciale che dallo svincolo di Agira si immette nell’autostrada A19 PalermoCatania. La vittima è Santo Macrì, 27enne, di Agira, in provincia di Enna. Secondo una prima ricostruzione il giovane mentre era alla guida della sua moto Kawasaki , per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro una fontana.

Sul posto oltre ai soccorsi ceh nulla hanno potuto fare per il 27enne, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Agira che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.