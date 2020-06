Agrigentino nel caos, 15 migranti in quarantena fuggono e assaltano i poliziotti: dilagano le proteste dei cittadini

Con ancora l’odore del fumo di Lampedusa nell’aria e dopo le proteste dei cittadini di Siculiana, nella nottata una quindicina di tunisini sono fuggiti dal centro d’accoglienza del Villaggio Mosè, di Agrigento

La fuga è avvenuta nella tarda serata di ieri, dalla struttura d’accoglienza di viale Cannatello, nel quartiere Villaggio Mosè di Agrigento. Circa quindici tunisini che dopo lo sbarco erano stati posti in quarantena anti-Covid, sono fuggiti e quando gli assistenti si sono resi conto dell’accaduto hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono arrivati i poliziotti, che in tenuta antisommossa, per tutta la notte hanno rastrellato la zona, mettendo in allarme i residenti che non hanno non potuto notare il movimento delle pattuglie. Gli agenti, pare con molte difficoltà sono riusciti a bloccare alcuni dei migranti, ma ancora non è chiaro se tutti sono stati riacchiappati.



Sulla questione è intervento il deputato regionale del Movimento Cinque Stelle Giovanni Di Caro, secondo il quale i fuggitivi avrebbero aggredito i poliziotti, pare anche con bastoni. l’On. infatti sui social ha definito l’accaduto come “scene di guerriglia urbana al Villaggio Mosè”. Poi ha aggiunto: “I migranti scappano in massa assaltando le forze dell’ordine”. Infine ha concluso: “Il centro d’accoglienza per quarantena di viale Cannatello va chiuso! Ci vogliono strutture e luoghi idonei”.

Questo ennesimo episodio si va ad aggiungere agli altri fatti accaduti negli ultimi giorni, dalla vibrante protesta dei cittadini di Siculiana che chiedono la chiusura di Villa Sikania, dove dovrebbero esserci 16 migranti ed invece al momento ce ne sarebbero ben oltre 100, per finire all’incendio doloso appiccato alle barche dei migranti a Lampedusa.

Tutti fatti che dovrebbero rappresentare un campanello d’allarme per politici ed autorità preposte. La gente è stanca, si sente insicura ed abbandonata e chiede che l’immigrazione clandestina, almeno in questi termini venga fermata.