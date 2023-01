Agrigento, 17enne muore per un malore improvviso al centro di accoglienza per minori: inutile l’intervento dei medici

Tragedia al centro di accoglienza per minori: un diciassettenne egiziano si è sentito male ed è morto per arresto cardiocircolatorio. Inutile il tempestivo arrivo dei medici che non hanno potuto fare nulla per salvarlo

È accaduto questa mattina all’interno della comunità d’accoglienza, per minori non accompagnati, del Villaggio Mosè, ad Agrigento. La vittima è giovanissimo 17enne di origine egiziane ospite del centro. Secondo quanto comunicato dalle autorità, il ragazzo mentre era insieme ad altri immigrati, improvvisamente si è sentito male e si è accasciato a terra. Immediatamente il personale del centro ha allertato i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma nonostante i medici a bordo abbiano tentato di tutto per rianimarlo, il 17enne è deceduto.

Dopo avere accertato che la morte è sopravvenuta cause naturali, pare un infarto fulminate, la salma, è stata dissequestrata ed affidata ai responsabili della comunità d’accoglienza per la sepoltura.