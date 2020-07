Agrigento. 2 tunisini arrestati: giudice convalida arresto e espulsione, ma li rimette in libertà

Due tunisini Wassim Msalmi, di 27 anni e Imed Ben Amor di 30, sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile, perché rientrati in Italia dopo essere stati espulsi. Posti ai domiciliari a Villa Sikania, sono stati rimessi in libertà per decisione del giudice

L’arresto risale a venerdì 13 luglio, quando i poliziotti della Questura di Agrigento, dopo avere completato le procedure incrociate dei dati anagrafici a seguito alla sbarco avvenuto lunedì a Lampedusa, scoprirono che Msalmi era stato espulso dal territorio nazionale l’8 febbraio del 2018 con un provvedimento del prefetto di Taranto che gli vietava di rientrare in Italia per cinque anni. Mentre Ben Amor era stato espulso nell’aprile del 2018 dal prefetto di Ancona che gli vietava di rientrare in Italia per tre anni.

I due imputati, difesi dall’avvocato Calogero Lo Giudice, accusati di avere violato l’ordine dei prefetti di non entrare nel territorio italiano, si sono quindi presentati nel tribunale di Agrigento e il giudice monocratico Alessandro Quattrocchi, chiamato a giudicare il caso, ha convalidato l’arresto e dato il nulla osta all’espulsione dal territorio nazionale, ma non ha applicato nessuna misura cautelare, rimettendoli in libertà.

La nuova udienza del processo per direttissima è stata fissata per il 2 dicembre prossimo.