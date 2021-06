Agrigento, 29enne cade dal tetto di un’abitazione e muore dopo il ricovero all’ospedale “Villa Sofia” di Palermo

È morto all’ospedale “Villa Sofia” dove era stato ricoverato ieri notte, il 29enne agrigentino che ieri era caduto da un tetto

La tragedia è accaduta nella serata di ieri in via Morandi, una traversa di viale delle Dune, del popoloso quartiere balneare “S.Leone” di Agrigento. Secondo quanto al momento ricostruito, il giovane sarebbe caduto dal tetto di un’abitazione, ma ancora non è chiaro se si sia trattato di un incedente o di un suicidio.

Dopo la caduta il 29enne è stato soccorso un’autoambulanza del 118, ma a causa delle gravità delle ferito trasportato all’ospedale “Villa Sofia” di Palermo, dove questa mattina è deceduto.

Sul posto ieri erano arrivati gli della polizia di Stato che stanno tentando di ricostruire la dinamica dell’accaduto ed oggi ascolteranno i familiari della vittima per acquisire notizie che possa determinare cosa sia successo