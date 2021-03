Agrigento. 71Enne finisce sotto la sua motozappa: operato d’urgenza, rischia di perdere una gamba

Anziano travolto dalla sua motozappa mentre lavora sul suo terreno: trasportato in elisoccorso in ospedale, viene operato d’urgenza, ma rischia di perdere la gamba

È accaduto nella giornata di ieri in via Navarra della Miraglia, nel quartiere Fontanelle di Agrigento. Un pensionato di 71 anni della città dei templi, con una motozappa stava arando il suo appezzamento di terreno, quando per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo agricolo che lo ha travolto. L’anziano con una gamba tagliata in più parti, a causa del dolore si è messo a gridare attirando l’attenzione dei presenti in zona che hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118, che constatando la gravità delle ferite, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, dove i medici per tentare di salvargli l’arto, lo hanno sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico. La prognosi sull’arto è riservata, ma il pensionato non è in pericolo di vita.

I rilievi sull’incidente domestico sono state eseguite dai poliziotti della locale questura.