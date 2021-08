Agrigento. Armando Siri presenta il suo nuovo libro “Dipende da te”

Si terrà oggi al Circolo Empedocleo del capoluogo agrigentino alle ore 19 la presentazione del libro “dipende da te” scritto da Armando Siri

L’ evento è organizzato da Marcella Bellia studente della Scuola di Formazione Politica creata e diretta dall’autore.

“È un onore per me ospitare nella nostra terra una personalità come quella del Senatore Siri, politico, giornalista, scrittore e studioso dell’animo umano”. Queste le parole dell’organizzatrice dell’evento che continua invitando a partecipare tutti coloro che vorranno partecipare ad una serata ricca di spunti di riflessione sull’animo umano e sulla società.