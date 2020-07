Agrigento. Arrestati 6 tunisini sbarcati a Lampedusa nonostante fossero già stati espulsi e respinti

Espulsi e respinti ma sono tornati ugualmente in Italia. Sei tunisini sono stati scoperti ed arrestati dalla Polizia di Stato

Nella serata di ieri 2 luglio, gli agenti del commissariato di Agrigento, hanno arrestato sei tunisini sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa. Uno di essi, ai sensi dell’art. 13, comma 13bis D.L 286/98, era destinatario di un decreto di espulsione, ma è rientrato in Italia prima dei previsti cinque anni dall’effettivo rimpatrio.

Gli altri cinque, ai sensi dell’art. 10, comma 2 ter e quinques D.L 286/98, sono destinatari di decreto di respingimento e anche loro sono rientrati in Italia prima dei previsti tre anni dall’effettivo rimpatrio.

In attesa del giudizio per direttissima, i sei immigrati clandestini, come disposto dal Magistrato di turno, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.