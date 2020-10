Agrigento. Ballottaggio Amministrative: Franco Miccichè travolge Lillo Firetto ed è il nuovo sindaco

Non c’è stata storia nel ballottaggio delle Amministrative ad Agrigento, Franco Miccichè travolge Lillo Firetto ed è il nuovo sindaco

Il medico Franco Miccichè è il nuovo sindaco di Agrigento, con il 60, 43% dei voti batte Lillo Firetto che si ferma a 39, 57%. Non c’è stata storia in questo ballottaggio, già dopo le prime sezioni, l’andazzo è stato chiaro, con Miccichè subito in vantaggio e man mano che arrivano i risultati il distacco si consolidava, tanto che a poco oltre la metà dello sfoglio nel comitato elettorale dello sfidante già si festeggiava la vittoria.