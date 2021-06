Agrigento. Cancelliere positivo al Covid dopo 2 dosi vaccino e Tribunale in “tilt”: solo udienze indifferibili

Nel tribunale di Agrigento fino a data da destinarsi, si tratteranno solo procedimenti urgenti. È questa la conseguenza per il caso di positività al Covid riscontrato ad un cancelliere che era stato vaccinato con due dosi

Il provvedimento organizzativo è stato adottato dal giudice coordinatore dell’ufficio Gip-Gup, Stefano Zammuto e poi ratificato dal presidente del tribunale Pietro Maria Falcone. Un provvedimento che di fatto blocca l’attività del Tribunale della città dei Templi, ma che si è reso necessario dopo l’accertata positività al Covid-19 di un cancelliere che si era vaccinato regolarmente con le due dosi previste. Il ritorno alla normalità è previsto solo “con favorevoli sopravvenienze”.

Inoltre “nell’ottica del contenimento del rischio da contagio”, si è anche anche stabilito che, fino alla fine dell’emergenza, la presenza del personale amministrativo dell’ufficio “sarà circoscritta a quella strettamente necessaria” e sarà limitato il più possibile l’accesso degli utenti.

Dunque nelle more del ritorno alla normalità, nel Tribunale di Agrigento saranno trattati solo procedimenti urgenti “con il più ampio ricorso agli strumenti telematici”, dei procedimenti con imputati sottoposti a misura e di quelli per cui sussistono “obiettive ragioni di non differibilità” e rinvio, ad altra data, fuori udienza, di tutti gli altri.